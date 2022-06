Napoli: Mertens verso l’addio, i tifosi sul web si dividono

Oggi scade il contratto di Dries con il Napoli e i tifosi ormai vedono il suo addio come scontato

Dries Mertens sta per lasciare Napoli. Il belga classe 87′, miglior marcatore nella storia del Napoli, non è più un giocatore azzurro e il rinnovo sembra ormai impossibile. Sui social i tifosi partenopei si schierano tra chi incolpa il presidente Aurelio De Laurentiis di non aver dato il giusto rispetto ad un giocatore leggendario per questo club, e chi dall’altro canto punta il dito proprio contro “Ciro” colpevole di non volersi abbassare l’ingaggio pur di restare a Napoli.

