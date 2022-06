Pugno duro del Napoli: deciso il futuro di due azzurri. I dettagli

Pugno duro del Napoli, deciso il futuro di Fabian Ruiz e Adam Ounas

Il giornalista Raffaele Auriemma parla della situazione di tensione tra il Napoli e alcuni giocatori su Tuttosport. Gli azzurri in questione sono Fabian Ruiz e Adam Ounas che, sembrerebbero non intenzionati a rinnovare il proprio contratto con il Napoli. Nei piani dei due calciatori c’è l’idea di liberarsi a zero il prossimo anno e decidere autonomamente la destinazione che preferiscono. Ecco quanto fa sapere Auriemma su Tuttosport:

“È ancora in stand by l’operazione Deulofeu, bloccato dal tira e molla tra il Napoli e Mertens, così come sono d’intralcio i ritardi sulla cessione di Ounas: l’algerino preferisce aspettare la scadenza del contratto il prossimo anno“.

“Idem per Fabián Ruiz, anche lui allettato dall’ipotesi di diventare il 30 giugno 2023 proprietario di se stesso. C’è da capire come reagirà il Napoli di fronte a questa prospettiva: quella di lasciarli in tribuna per tutta la stagione è molto più che un’idea”.

Secondo il giornalista si prospetta un braccio di ferro tra giocatori e agenti contro la società, quest’ultima intenta a non far giocare lo spagnolo e l’algerino in caso di mancato rinnovo, e di delineare un’intera stagione tra panchina e tribuna.

