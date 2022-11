Napoli, Elmas titolare aggiunto: per lui 20 presenze su 21 gare

Eljif Elmas può essere considerato a tutti gli effetti il titolare aggiunto del Napoli, La Gazzetta dello Sport sottolinea un dato su di lui.

Il centrocampista macedone Eljif Elmas sta sorprendendo sempre di più con la maglia del Napoli. Il giocatore, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha collezionato ben venti presenze in 21 gare. Soprattutto di recente è stato inoltre protagonista di brillanti prestazioni.

Ecco le parole del noto quotidiano:

Elmas è a tutti gli effetti un “titolare aggiunto” proprio come piace a Spalletti, che lo apprezza molto per la duttilità tattica e le sue doti tecniche. Non a caso, Elmas fin qui ha collezionato venti presenze su ventuno gare stagionali (anche se soltanto cinque volte è sceso in campo dal via). Uno spazio destinato fisiologicamente a crescere dopo la “doppietta” di Elmaskhelia contro Atalanta e Udinese.”

Fonte foto: Instagram, @elifelmas24

