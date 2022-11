Napoli, Fedele: “Vi spiego un grande difetto di Lobotka”

Enrico Fedele ha parlato del centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka ai microfoni della trasmissione Radio Marte.

L’ex dirigente del Parma Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Radio Marte e si è soffermato sul centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka. Fedele ha parlato in particolare di un difetto che secondo lui appartiene al centrocampista slovacco.

“Lobotka è il giocatore d+el Napoli più valorizzato, ma non è un fuoriclasse. A me non piace nei contrasti ed ha un grave difetto: tiene troppo il pallone. Dovrebbe dare la palla prima e dovrebbe inoltre essere un poco più forte fisicamente e nel gioco aereo. Pecca molto in queste situazioni.”

Fonte foto: Instagram, @stanleylobotka37

