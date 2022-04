Dubbio Sarri per la Lazio, spunta il nome di Gattuso per sostituirlo

Futuro in dubbio per Sarri alla Lazio, proposto Gattuso

Il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è ancora in dubbio, tanto che l’edizione odierna de Il Messaggero parla anche dei possibili sostituti. Secondo il quotidiano, il potente procuratore Jorge Mendes, avrebbe proposto sia Sérgio Conceição che Gennaro Gattuso. Molto probabilmente Lotito prenderà una decisione al termine della stagione, visto che anche lo stesso Sarri non sembrerebbe convinto di proseguire la sua avventura in biancoceleste.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 30.630 nuovi positivi e 125 decessi nelle ultime 24 ore

Cucci: “Spalletti è il miglior allenatore dell’era De Laurentiis”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: ong, in Polonia volontario Mediterranea