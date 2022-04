Cucci: “Spalletti è il miglior allenatore dell’era De Laurentiis”

Cucci su Spalletti

La firma storica del giornalismo italiano Italo Cucci è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato di Spalletti e di come sia l’artefice della stagione azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Per come la vedo io Spalletti è il miglior allenatore dell’era De Laurentiis. Non sarà un profeta come altri, ma al Napoli ha saputo creare un giocattolo vincente”.

