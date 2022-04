Grassani, legale Ssc Napoli: “Penalizzazioni per i club solo in un caso”

Grassani parla del caso plusvalenze

L’avv. Mattia Grassani, che da anni segue anche il Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato di cosa rischiano i club nel caso plusvalenze. Ecco quanto dichiarato:

“I temi fondamentali sono due: il primo è la presunta alterazione dei valori dei calciatori che non hanno avuto incidenza ai fini dell’iscrizione al campionato successivo, cioè dell’ottenimento della licenza nazionale. In questo caso le conseguenze potrebbero essere al massimo di natura pecuniaria, quindi ammende per i club e inibizione di durata medio breve per i dirigenti dei club. Se invece le società sono accusate di aver alterato il parametro del patrimonio netto ai fini della concessione della licenza Italia e quindi di aver avuto un patrimonio netto in attivo grazie a queste operazioni, allora rischiano una penalizzazione in classifica e in casi più gravi anche sanzioni più pesanti”.

