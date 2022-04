Del Genio: “Non capisco perché Di Bello non ha assegnato subito il rigore”

Del Genio si interroga su Di Bello

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato la scelta dell’arbitro Di Bello di non assegnare subito il calcio di rigore. Ecco quanto dichiarato:

“Mi sto scervellando per capire com’è stato possibile non vedere quel rigore su Mertens e aver bisogno di otto replay. Voglio capirlo perché faccio assai fatica. L’arbitro doveva dare rigore. Poi se vuole farci togliere cattivi pensieri Di Bello dopo il primo o al massimo il secondo replay deve andare via e assegnare il rigore, invece lui se l’è fatto mandare otto volte, quasi come se stesse cercando qualcosa per non darlo”.

