Juventus, Bernardini: “Scudetto? Campionato è stata una farsa, dovevamo vincerlo a tavolino”

Marco Bernardini attacca il campionato

Attraverso un editoriale su ilbianconero.com, il giornalista Marco Bernardini ha detto la sua su questo insolito campionato. Ecco quanto pubblicato:

“Tra poche ore , la Juventus di Sarri vincerà il suo nono scudetto consecutivo e andrà avanti aggiungendo un altro trofeo alla sua mirabile collezione. Così sia, ma a me scappa da ridere.Sarà dunque un titolo legittimo, sul cui raggiungimento nessuno potrà trovare elementi dietrologici da proporre. E’ tutto il resto che è raggelante al punto da domandarsi che valore abbia avuto, al di là dei numeri e della classifica. La “coda” ,di un campionato di calcio surreale. Il fatto che il dato economico dell’azienda pallone abbia prevalso sulla questione morale e quindi sulla salvaguardia dello spettacolo, del rispetto per i tifosi e della stessa professionalità dei giocatori invita a dire che sarebbe stato meglio e più dignitoso fermarsi quando la pandemia aveva obbligato le intere attività del nostro Paese allo stop. Come in Francia, per esempio, dove il titolo di campione nazionale è stato assegnato alla squadra che si trovava in testa prima del lockdown. In questo modo la Juventus avrebbe egualmente vinto lo scudetto e il calcio non avrebbe dovuto subire la mortificazione di un autentico scempio.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Benoit Cauet: “Osimhen? Che colpo del Napoli”

VIDEO – “L’Italia non è razzista”. Lite tra Iannicelli e Chiariello in diretta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Carol Alt: “Mai sentita sexy. Ero robusta, a 18 anni persi 20 chili”, poi racconta l’amore con Senna