“Faciteve ‘e ca** vuoste”, Peppe Iannicelli critica la risposta di Gattuso in conferenza stampa

Peppe Iannicelli, giornalista, ha esternato il suo pensiero in merito alle dichiarazioni dell’allenatore del Napoli in conferenza stampa

Peppe Iannicelli, giornalista, ha esternato, su Twitter, il suo pensiero in merito alle dichiarazioni dell’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, rese nel corso della conferenze stampa di presentazione della gara di domani di Europa League tra Napoli e Real Sociedad: “Gattuso sul rinnovo del contratto con Napoli. ‘Faciteve ‘e c… vuoste’. Pessima risposta sarriana. Spero non si ripeta: di turpiloquio in conferenza stampa internazionale ne abbiamo sentito fin troppo e non rimpiango quell’ epoca“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultim’ora – Pisacane, ag. Insigne: “Rinnovo col Napoli? I matrimoni si fanno in due”

Napoli-Real Sociedad, streaming e tv: come seguire l’Europa League

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Arresto Genovese: indagata anche l’ex fidanzata