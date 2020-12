L’ex presidente della Juve, Cobolli Gigli: “Lo stile Juve non so dove sia finito. Vengo etichettato come un rompicoglioni”

L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo

L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo per dire la sua in merito alla situazione che sta vivendo la FC Juventus per quel che riguarda la vicenda Suarez:

“Stile Juve? Non so dove sia finito. E non so neppure dove sia la furbizia: si fanno sentire da tutti in uno stadio vuoto. Una frittata che non dovevano combinare. Sono stato sempre critico nei confronti di Paratici. Nedved non adatto come vice-presidente. Vogliamo parlare delle superficialità della vicenda di Perugia? Cuadrado, a metà settembre, ha fatto un esame di italiano e l’esito deve ancora arrivare: non capisco come sia arrivata l’immediata approvazione per l’esame di Suarez. Il presidente Agnelli sa quello che vuole e si vede che gli vanno bene questi dirigenti.

“La Juve vive una situazione opaca, poco trasparente. Paratici e Nedved dovrebbero leggere la storia della Juventus, dell’Avvocato Agnelli, di Boniperti. Questa Juventus si è impastoiata nei rapporti con gli ultras e nella superficialità dei suoi dirigenti. L’ufficio stampa invita i media a non contattarmi. Sono vissuto come un rompicoglioni”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

“Faciteve ‘e ca** vuoste”, Peppe Iannicelli critica la risposta di Gattuso in conferenza stampa

Napoli-Real Sociedad, streaming e tv: come seguire l’Europa League

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Arresto Genovese: indagata anche l’ex fidanzata