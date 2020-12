Caso Suarez, adesso è caccia alla talpa. La Juventus sapeva?

Caso Suarez, caccia alla talpa

Il caso Suarez, continua a tenere banco in Italia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si fa largo un’ipotesi sconcertante. Ecco quanto riportato dalla rosea:

“Da una parte l’intercettazione ambientale che per i pm smaschera il test combinato. Dall’altra il sospetto che «rappresentanti della Juventus abbiano potuto avere contezza dell’esistenza di questo procedimento e delle attività tecniche in corso». In pratica: sapevano di essere intercettati? Per i pm c’è qualcosa di nuovo sul ruolo del club. Fino al punto di parlare di «gravi condotte di inquinamento probatorio poste in essere dal legale della Juventus, Chiappero, e dal managing director Paratici». Si sarebbe costruita una sintonia di versioni, è l’ipotesi dei magistrati, «volta a ridimensionare il ruolo della Juventus nella vicenda».”

