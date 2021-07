Barella su Jorginho: “Sbaglia poche volte, è un vero fenomeno”

Nicolò Barella ha rilasciato alcune dichiarazione ed ha elogiato il suo compagno di squadra Jorginho.

Nicolò Barella ha rilasciato qualche dichiarazione ai Media Centre di Coverciano, luogo del ritiro della Nazionale italiana. Barella ha espresso un parere sul lavoro di squadra che stanno facendo i giocatori. Ha parlato del rapporto che si è creato tra di loro, e non sono di certo passati inosservati i complimenti a Jorginho.

“È bello ricevere i complimenti. Siamo una squadra e lavoriamo da tale. A centrocampo ci sono Jorginho e Verratti: due fenomeni che cercano di far girare la squadra. Tutti abbuiamo un ruolo da titolare: c’è Pessina, ma anche Castrovilli che è rimasto a casa. Si deve parlare di tutti, non solo di noi. Jorginho sbaglia pochissime volte, è un fenomeno, è difficile fare meglio di come ha fatto. Ognuno fa il suo gioco, ma la verità è che Jorginho raramente gioca male.”

