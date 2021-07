Spalletti vuole testare Folorunsho in ritiro: sul centrocampista due club di B

Spalletti vuole testare Folorunsho in ritiro

Notizie calcio Napoli – Spalletti vuole testare Folorunsho in ritiro, il centrocampista classe ’98 di proprietà del Napoli ha disputato un’ottima stagione in Serie B con la maglia della Reggina. Come si legge sul Corriere dello Sport, Luciano Spalletti vuole testare il ragazzo di origini nigeriane durante il ritiro, per capire se potrà essere utile agli azzurri. In caso di nuova cessione in prestito, Folorunsho potrebbe tornare alla Reggina ma anche il Lecce ci sta facendo un pensierino.

