UFFICIALE – Diego Maradona jr è il nuovo allenatore del Napoli United

Diego Armando Maradona junior è il nuovo allenatore del Napoli United

Ultimissime notizie calcio – Diego Armando Maradona jr è il nuovo tecnico del Napoli United, club che milita in eccellenza e nato per promuovere l’integrazione attraverso lo sport. Si tratta di un’esperienza si preannuncia molto formativa ed interessante e chissà che non possa spalancargli le porte per un futuro da allenatore a livelli più elevati.

