Compagnoni appoggia De Laurentis: “Giusto giocare a Lisbona”

Compagoni da ragione a De Laurentis

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Maurizio Compagnoni. Nel coroso del suo intervento ha parlato del momento attuale che vive il Napoli, parlando anche della sfida contro il Barcellona. Ecco quanto dichiarato:

“I risultati nell’ultimo periodo non sono stati positivi, però questo calo è dovuto alla mancanza di obiettivi in campionato. Gattuso sta facendo tanto turnover, gestendo la rosa bene. Credo che anche contro la Lazio ci saranno diverse rotazioni tra gli azzurri. Champions a Barcellona? Mi ha stupito questa decisione dell’UEFA, io sto con De Laurentiis. Sarebbe stato più giusto giocare in campo neutro a Lisbona”.

