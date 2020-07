Osimhen, l’intermediario: “Napoli più veloce di tutti, era un operazione complessa”

Parla l’intermediario fornisce dettagli sull’operazione Osimhen

Nel corso della trasmissione radiofonica Si gonfia la rete, è intervenuto Andrea D’Amico intermediario nella trattativa che ha portato Osimhen a vestire la maglia azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Siamo felici e soddisfatti perché il Napoli e la sua gente potranno contare su un calciatore fortissimo e che ha voluto fortemente arrivare in azzurro. Affare lungo? Come ha detto anche il presidente c’era una montagna di contratti, le cose vanno sempre risolte in tutti gli aspetti. Diciamo che è stata un’operazione importante su tutti i profili, sia dal punto di vista economico che professionale. Osimhen per il Napoli è un investimento importante. È un giovane di 21 anni e può rivelarsi un investimento straordinario per il presente e per il futuro, come fu per Cavani, che pure è un profilo diverso. Sono sempre stato molto fiducioso per la riuscita di questo affare. Era un’operazione complessa ma siamo sempre stati positivi. A quante squadre il Napoli ha strappato Osimhen? Molte, non le numero e non le cito perché non sarebbe corretto. Il Napoli si è mosso con largo anticipo, e la concorrenza è stata letteralmente bruciata quindi sarebbe antipatico dire chi è stato battuto. Sicuramente tutti hanno lavorato al meglio per portare a casa l’obiettivo.”

