Barcellona-Napoli, gli azzurri a caccia dell’impresa. Ultimo k.o. 7 anni fa per i blaugrana

Barcellona-Napoli, gli azzurri vogliono giocarsela

Barcellona-Napoli si avvicina, con gli azzurri vogliono giocarsela anche per riscattare un periodo non del tutto positivo. Ai ragazzi di Gattuso basterebbe un pareggio con almeno due goal, ma l’impresa non sarà semplice. I catalani in casa non vengono battuti da 7 anni, quando fu il Bayern Monaco ad uscire vittorioso dal Camp Nou. Le porte chiuse potrebbero essere un vantaggio, con il Napoli che non giocherà con quell’atmosfera che caratterizza le partite casalinghe del Barcellona.

