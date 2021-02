De Laurentiis stasera al Maradona per la sfida contro l’Atalanta: vuole essere vicino alla squadra

De Laurentiis stasera al Maradona per stare vicino alla squadra

Aurelio De Laurentiis stasera sarà presente al Diego Armando Maradona per la sfida all’Atalanta. Lo riporta la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che spiega come il presidente proverà ad arrivare prima allo stadio, per far sentire la sua vicinanza alla squadra per l’importantissimo match di Coppa Italia.

Domani, De Laurentiis volerà a Milano per l’Assemblea di Lega in compagnia di Oreste Vigorito, patron del Benevento.

