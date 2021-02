TuttoSport – De Laurentiis si è ricordato ciò che ha fatto Giuntoli

Il quotidiano TuttoSport si è soffermato sulle ultime novità relative al rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli.

Sono giorni che si parla di una presunta rottura tra il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il Direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Nella giornata di ieri proprio il Presidente ha deciso di smentire queste voci sempre più insistenti e sul suo account ufficiale Twitter ha affermato che non ha intenzione di licenziare il Direttore sportivo.

Nella sua edizione odierna il quotidiano TuttoSport ha ipotizzato il motivo della scelta di De Laurentiis:

“Forse si è ricordato dei tanti calciatori che il suo uomo-mercato è riuscito a vendere, non ultimo Milik, ceduto al Marsiglia per 9 milioni più 4 di bonus. Una grande operazione, l’ultimo ‘miracolo’ in ordine di tempo del suo dirigente“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fedele: “Inutile lodare Gattuso, la sua intenzione era farsi cacciare”

GdS – Dati record per Gattuso: è il tecnico che sfrutta meglio le sostituzioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccini agli over 80, il calendario delle Regioni