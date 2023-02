Napoli-Cremonese, le parole di Ballardini alla vigilia del match

Alla viglia di Napoli-Cremonese il tecnico Davide Ballardini ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

Domani sera il Napoli affronterà la Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona ed alla vigilia del match il tecnico della squadra ospite Davide Ballardini è intervenuto in conferenza stampa.

“Abbiamo lavorato per una settimana intera ed è stata una buona settimana di allenamento per chi sta bene e ha avuto modo di allenarsi. Gli altri invece non saranno a disposizione. Ma è giusto dire che la Cremonese è l’unica squadra che ha giocato mercoledì sera a Roma e poi è scesa in campo il sabato alle 15. Se succedesse ad una grande del campionato succederebbe il finimondo. Noi non eravamo nelle migliori condizioni.”

Successivamente Ballardini spende qualche parola sulla sfida contro il Napoli:

“Li abbiamo già incontrati in Coppa, magari con diversi giocatori che non sono sempre titolari, ma la rosa è importantissima e sono giocatori di grandissimo spessore. Domani troveremo una squadra certamente concentrata come lo è dall’inizio del campionato. Sarà molto dura, un grande esame che cercheremo di affrontare al meglio.”

Infine, sulla formazione che andrà a schierare:

“Non penso ad una sola punta, l’idea comunque è quella di avere due attaccanti. Perché poi devono essere loro i primi difensori, noi ne abbiamo alcuni che sono molto bravi nella fase di non possesso.”

Fonte foto: Instagram @davide.ballardini.mister

