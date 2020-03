Allenamenti, slitta il rientro al 4 aprile: ma il Napoli vorrebbe tornare in campo prima

L’emergenza Coronavirus sta costringendo gli organi federali ad alcune misure cautelative importanti: al momento il calcio si è fermato del tutto, in attesa di capire quando e se potrà riprendere. L’edizione odierna de Il Mattino prova a fare il punto sulla situazione relativa agli allenamenti dei club di Serie A.

Oggi arriva lo stop agli allenamenti dei club di serie A. Fino al 4 aprile. I club voteranno la sospensione dell’attività sportiva e quindi l’interruzione degli allenamenti fino a una certa data (il 4 aprile) anche se è probabile che qualche club possa anticipare di qualche giorno, ma non tanti, con allenamenti individuali o a gruppi come è possibile che facciano la Lazio, il Cagliari e anche il Napoli (il raduno a Castel Volturno fissato per lunedì, dopo un primo slittamento, è saltato).

