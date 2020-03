Il Napoli segue Marc Cucurella, piace per la fascia sinistra

Il Napoli segue Marc Cucurella, ecco quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il club partenopeo segue i progressi del giovanissimo esterno sinistro Marc Cucurella (che all’occorrenza può giocare anche come terzino) che il Barcellona ha mandato a farsi le ossa al Getafe. Non è facile trattare con un club come quello blaugrana, ma il Napoli continua a seguire il calciatore, visto che si sta consolidando in un club che ha vari punti di contatto con la filosofia di Gattuso.

