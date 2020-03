Tabata applicazione utilizzata dai giocatori del Napoli. Jovic sostituto di Milik?

Troise: Tabata è un’applicazione utilizzata dai calciatori del Napoli per misurare lo sforzo che si sta facendo, la raccomandazione dello staff medico è di non metterci troppa intensità perché abbassa le difese immunitarie

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti opinionisti e giornalisti per parlare dei provvedimenti da prendere dopo l’emergenza coronavirus e del Napoli.

Questi i loro interventi riportati da ForzAzziurri.Net:

Ulivieri: “Il Brescia ha convocato in sede alcuni allenatori, sembrandoci fuori luogo. Bisogna rispettare le norme”

Renzo Ulivieri, presidente AIA: “Il Brescia ha convocato in sede alcuni allenatori, sembrandoci fuori luogo. Ci sono norme talmente chiare che vanno rispettate per quel che sono, se questo accade non ci sono problemi. E’ difficile fare previsioni sulla ripresa. Gattuso? Sta facendo un lavoro eccezionale al Napoli”.

Ramazzotti: “Un’ipotesi ultra ottimista per riprendere il campionato sarebbe quella del 25 Aprile. Coppa Italia? E’ l’ultimo dei problemi”

Andrea Ramazzotti, Corriere dello Sport: “Un’ipotesi ultra ottimista per riprendere il campionato sarebbe quella del 25 Aprile, altrimenti il 2-9 o 16 maggio: bisogna trovare la giusta quadratura del cerchio. Ci saranno contatti tra Federazione e Lega per armonizzare il calendario, ma è tutta un’ipotesi, perché nessuno sa dire quando la situazione finirà. Coppa Italia? E’ l’ultimo dei problemi, vedremo. La Federazione e la Lega hanno sicuramente una linea comune: non assegnare lo scudetto adesso, ma proseguire il campionato soprattutto perché se non si completasse sorgerebbero problemi seri con i diritti TV. C’è una diatriba con i medici della società per la ripresa degli allenamenti, con i giocatori schierati dalla loro parte”.

Chiariello: “Coppa d’Africa grosso problema su cui deve intervenire Infantino”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Stanno pensando ad ogni livello come salvare il calcio, ma restano delle incongruenze. Una delle più grandi è la collocazione della Coppa d’Africa, il Napoli quest’anno ha pagato più di tutte con il mal d’Africa che ha colpito Koulibaly. Senza un giorno di riposo è tornato a Napoli, buttato in campo, autogol con la Juve, crollo di Koulibaly che quest’anno non c’è stato. Si torna a parlare di una collocazione in piena attività dei campionati Europei, oggi se compri un calciatori africano devi sapere che ogni 2 anni non daranno quanto ti aspetti. Infantino deve intervenire anche su questo punto”.

Sandulli: “C’è un problema di contratti vincolati da una legge del 1981”

Piero Sandulli, giudice corte d’appello federale: “C’è un problema di contratti vincolati da una legge del 1981 che di fatto non consente al datore di lavoro di sottrarsi al suo obbligo di corrispondere gli emolumenti. Ieri sono stati differiti gli Europei e parecchie altre manifestazioni. Risarcimenti? Dal punto di vista pratico è auspicabile trovare un accordo in cui sono protagonisti i vari segmenti delle Leghe e l’associazione calciatori. L’accordo non può non considerare questa vicenda, la stessa UEFA lamentava danni notevoli chiedendo addirittura contributi dalle singole società”.

Castellini: “L’importanza di una maglia non la capisci subito, ma strada facendo e quella stagione 75/76 fu incredibile”

Luciano Castellini, ex Torino:“Siamo in un momento complicato, ma un po’ di evasione e di ricordi sono sempre belli. L’importanza di una maglia non la capisci subito, ma strada facendo e quella stagione 75/76 fu incredibile. Il Toro ha tante difficoltà, ma quello suo ne vale 10 degli altri. Napoli è una città meravigliosa, ci ho vissuto 10 anni ed è la piazza che sogna un giocatore. Mi dà estremamente fastidio quando qualcuno pensi che sia un frontiera, è una meraviglia sia per fare il calciatore che per vivere”.

Troise: “Tabata, l’applicazione utilizzata dai giocatori del Napoli”

Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno: “Tabata è un’applicazione utilizzata per misurare lo sforzo che si sta facendo, la raccomandazione dello staff medico è di non metterci troppa intensità perché abbassa le difese immunitarie. La stessa alimentazione suggerita ai giocatori prevede una dieta che alimenti le difese immunitarie: l’aglio è uno degli alimenti più utilizzati. Quindi ogni calciatore del Napoli l’ha scaricata, per non fermarsi per un lungo tempo che rovinerebbe la preparazione atletica”.

Chiariello: “Il Napoli, deve andare alla ricerca del sostituto di Milik e la voce giusta è Jovic, basta nomi esotici”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Sarà anche vero che il Coronavirus che ci mette in ginocchio tutti, arriva dalla Cina, ma sento anche voci di mercato abbastanza esotiche. Noi abbiamo preso Petagna, vogliamo valorizzarlo? Dobbiamo andare alla ricerca del sostituto di Milik e la voce giusta è Jovic, basta nomi esotici”.

