Ludogorets, il presidente positivo al covid 19

Avevano giocato in Europa League contro l’Inter

Il presidente del Ludogorets, Kiril Domuschiev ha annunciato tramite i social la sua positività al coronavirus. La squadra bulgara, qualche settimana fa ha giocato a Milano contro l’Inter nella sfida di Europa League che si era giocata a porte chiuse. Ecco il suo messaggio: “Cari amici, dopo un primo test negativo per il Covid-19, ho sentito un ulteriore malessere, ho fatto un altro test che si è rivelato positivo. Seguendo tutti le regole imposte per la quarantena, sono isolato e attualmente sto guarendo. Grazie agli operatori sanitari che si prendono cura di me! Credo che presto sarò in salute e sarò di nuovo con voi! Attenzione, seguite tutte le regole, ma non temete! Combatteremo anche questo virus“.

