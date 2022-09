Insigne: “Spero che il Napoli vinca lo scudetto. I tifosi lo meritano”

Parole da brividi di Insigne

L’ex capitano azzurro, Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

“Il rimpianto che ho è di non aver vinto lo scudetto con il Napoli, abbiamo avuto la possibilità di farlo prima con Sarri e poi con Spalletti ma non ci siamo riusciti. Eravamo a tanto così, soprattutto con Sarri“, ha sottolineato con amarezza. E anche ora che non ci sono più spero che il Napoli raggiunga questo traguardo perché i tifosi lo meritano. La città dà tanto alla squadra, spero che un giorno possa festeggiare”.

