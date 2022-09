Liverpool, infortunio per il centrocampista: in dubbio per la gara col Napoli

Liverpool, infortunio per il centrocampista: Napoli a rischio

Oggi, il Liverpool è stato impegnato nel Derby del Merseyside con l’Everton.Sul finire del primo tempo, il centrocampista Fabio Carvalho ha subito un colpo da un avversario: il portoghese è rimasto in campo fino al termine della prima frazione, ma all’intervallo Klopp ha dovuto sostituirlo con Roberto Firmino.

A pochi giorni dal match contro il Napoli, Carvalho è da considerare in dubbio per la prima gara di Champions League.

Klopp, nonostante l’imminente impegno in Champions League contro il Napoli, ha schierato comunque la squadra titolare senza attuare nessun turnover. Una scelta che probabilmente prenderà anche il suo collega Luciano Spalletti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

PSG, Galtier conferma: “Navas resta il dodicesimo: la gerarchia non cambia”

UFFICIALE – Colpo Salernitana, arriva Piatek: i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici