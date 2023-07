Tuttosport – Zio Giuntoli: “La Juve per Cristiano? Un sogno che si realizza! È al massimo dell’euforia. Suo papà era juventuno”.

Lo zio di Cristiano Giuntoli, Raffaello, ha parlato al quotidiano della felicità del nuovo ds della Juve. Durante l’intervista, ha confessato la grande passione del padre, tifosissimo della squadra bianconera: “Per Cristiano la Juve è un sogno realizzato, credo per lui sia il massimo dell’euforia. Ed è stato un lungo travaglio nell’ultimo mese e ci sono stati giorni difficili, in cui sembrava che De Laurentiis non lo avrebbe liberato. Io gli ho sempre detto che tutto si sarebbe aggiustato, magari alla fine, come è successo, ma si sarebbe aggiustato.

Ora sono un paio di giorni che non lo sento perché è sempre al telefono… sua mamma lo chiama alle 2, le 3 di notte, perché vuole essere sicura che sia tranquillo. È già immerso nel lavoro”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli punta tutto su Le Normand, pronto il pagamento della clausola da 40 milioni

UFFICIALE – La SSCN saluta il Main Sponsor Lete: “Insieme dal 2005 allo Scudetto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Atalanta: l’attaccante potrebbe arrivare dalla Spagna