Serie A, premio ‘Coach of the month’ di agosto a José Mourinho

Serie A, premio ‘Coach of the month’ di agosto assegnato a Mourinho

Il premio ‘Coach of the month’ di agosto è stato assegnato al tecnico della Roma, José Mourinho. Il trofeo verrà consegnato nel prepartita di Roma-Atalanta, in programma domenica 18 settembre alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma.

La scelta del tecnico è stata fatta da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive ha valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico-sportivi e di qualità di gioco espresso dalle rispettive squadre, oltre che di comportamento/fair-play tenuto durante le partite. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 1/a alla 4/a della Serie A 2022/23.Come riporta il Corriere dello Sport.

