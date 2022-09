Lazio-Napoli, Di Lorenzo “Grande vittoria in rimonta, ora testa al Liverpool”

Capitan Di Lorenzo commenta la vittoria dei suoi contro la Lazio

Il Napoli espugna l’Olimpico e batte la Lazio per 2-1 con reti di Kim e Kvaratskhelia. Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha commentato a Dazn la vittoria dei suoi.

Queste le sue parole:

“I primi minuti non siamo praticamente scesi in campo, abbiamo perso un gol a freddo ma poi siamo entrati in gara e abbiamo imposto il nostro gioco. grande vittoria in rimonta su un campo difficile, bravi tutti! Champions League? Presentarci [contro il Liverpool] con una vittoria è importante, sappiamo che affrontiamo una grande squadra ma ci faremo trasportare dai nostri tifosi al Maradona, che sarà tutto esaurito.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne: “Rimpiango di non aver vinto lo Scudetto con il Napoli”

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Domani in Campania allerta meteo per temporali