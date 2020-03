Younes accetta la sfida, che tecnica! [VIDEO]

Anche il tedesco alle prese con le challenge

Sui social continua a spopolare la sfida a suon di palleggi. Dopo Zielinski e Fabian, un altro calciatore azzuro si è cimentato con la challange che spopola sui social. Amin Younes ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che lo vede palleggiare con un rotolo di carta igienica sfoggiando una grande tecnica. Un modo come un altro per passare questa quarantena con il sorriso, e regalare ai tifosi qualche attimo di svago in questo momento così delicato per tutta la nostra Nazione.

Ecco il video:

