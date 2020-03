Del Genio:”Jovic fortissimo! Lozano via in prestito”

Boga? Il migliore nel suo ruolo

Ai microfoni di Radio Goal, trasissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss NApoli è intervenuto in diretta il collega Paolo Del Genio. All’interno dell’intervista si sono toccati vari argomenti, tra cui il mercato azzurro e i nomi che circolano in questo momento. Ecco le sue dichiarazioni: “Boga? E’ uno di quei giocatori diventato tra i migliori del ruolo, è migliorato tantissimo, si incaponisce meno se proprio vogliamo dire in gergo. Nell’uno contro uno è fortissimo, va anche alla rete con più faciltà. Piace al Napoli? Certo, ma se lo prendono, devono anticipare la concorrenza e farlo da subito. Vedremo cosa accadrà sul mercato, il club partenopeo monitora con attenzione la situazione”. Su Jovic, attacante del Real Madrid ha poi aggiunto: E’ un giocatore che non è riuscito a fare bene al suo primo anno in Spagna, non si capisce il perché, parliamo di un attaccante fortissimo. L’ha frenato un po’ anche il dualismo con un certo Karim Benzema, parliamoci chiaro, capito chi ha davanti questo Jovic. Lozano? Non è ancora arrivato il momento di Lozano al Napoli, sarà importante trovare una soluzione o in prestito con diritto di riscatto per farlo mettere in evidenza. Io penso che Gattuso resterà, quindi sarebbe opportuno lasciar andare Lozano, che avrà club che lo apprezzano”.

