UFFICIALE – Euro2020 slittato al 2021: si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio

Euro2020, slittato al 2021: si giocherà a partire dall’11 di giugno, all’11 di luglio. Chi ha acquistato i biglietti e non può partecipare al torneo nel 2021, il valore nominale del biglietto e pacchetti verrà rimborsato per intero.

Ultimissime notizie. Euro2020, slittato al 2021. L’allarme Covid-19 ha colpito anche il mondo del calcio. Quest’anno dovevano giocarsi sia la Copa America che l’Europeo: entrambe son state slittate al 2021.

Ecco il comunicato ufficiale della UEFA.

La UEFA ha annunciato oggi il rinvio della sua principale competizione per le nazionali: UEFA EURO 2020. Questa mossa aiuterà tutte le competizioni nazionali, attualmente in attesa a causa dell’emergenza COVID-19. Tutte le competizioni e le partite UEFA (comprese le amichevoli) per club e squadre nazionali per uomini e donne sono state sospese fino a nuovo avviso. Le partite dei play-off di UEFA EURO 2020 e le amichevoli internazionali, in programma per la fine di marzo, saranno ora giocate nella finestra internazionale all’inizio di giugno, previa revisione della situazione.

È stato istituito un gruppo di lavoro con la partecipazione di campionati e rappresentanti di club per esaminare le soluzioni di calendario che consentirebbero il completamento della stagione in corso e qualsiasi altra conseguenza delle decisioni prese oggi. Le decisioni, prese dal Comitato Esecutivo UEFA, sono seguite alle riunioni di videoconferenza tenute oggi con i presidenti e i segretari generali delle 55 federazioni nazionali.

L’UEFA EURO 2020 doveva svolgersi in dodici città d’Europa dal 12 giugno al 12 luglio 2020. Le nuove date proposte sono l’11 giugno – 11 luglio 2021. La UEFA vorrebbe rassicurare gli acquirenti dei biglietti che se non possono partecipare al torneo nel 2021, il valore nominale dei loro biglietti e pacchetti verrà rimborsato per intero. Le decisioni sulle date delle altre competizioni UEFA, siano esse club o nazionali per uomini o donne, saranno prese e annunciate a tempo debito.

