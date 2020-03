Slittamento dell’Europeo, priorità al campionato e mercato del Napoli a Radio Punto Nuovo

Chiariello: la stagione va salvata, ma va anche riprogrammata quella prossima ed il Napoli ha delle partenze importanti, ma degli arrivi che potranno esserlo altrettanto

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti opinionisti e giornalisti per parlare dello slittamento dell’Europeo, della priorità al campionato per il dopo emergenza coronavirus, del mercato del Napoli e di altro.

Perillo: “Le parole di Insigne sono state importanti, il vero valore dello sport sta emergendo in questi momenti”

Antonello Perillo, direttore TGR Campania: “Viviamo in un incubo in cui ormai sta precipitando il mondo intero. E’ chiaro che sta cambiando tutto, le nostre abitudini e ribadisco di restare a casa. La RAI ci sta garantendo tutte le misure di sicurezza necessario, c’è un cordone sanitario perfetto, ma è una situazione che non avrei mai immaginato di dover subire. Non so accadrà nel futuro, quello immediato e quello prossimo, stiamo attraversando una situazione epocale. Le parole di Insigne sono state importanti, certo 100 mila euro sono una bella cifra, un grande gesto del capitano. Il vero valore dello sport sta emergendo in questi momenti, i vari appelli, i ragazzi che fanno sport, in questo momento più che mai lasciano messaggi molto importanti visto anche il seguito che hanno”.

Chiariello: “La riunione del UEFA ha già prodotto quello che tutti si aspettavano: lo slittamento dell’Europeo. Adesso bisogna capire come agire per il resto”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “La riunione del UEFA ha già prodotto quello che tutti si aspettavano: lo slittamento dell’Europeo. Ora capiremo gli scenari, in questo momento, data l’emergenza, nessuno può fare previsioni certe su quanto accadrà. L’Italia si prepara a ragionare su delle ipotesi che sono queste: ritorno in campo il 2 maggio o il 16 maggio il che implicherebbe sforare a luglio con delle norme in deroga oltre il 30 giugno. I playoff come ultima chance, qualora l’emergenza non permetterà di tornare in campo nei tempi previsti. Quest’emergenza deve far sì che siamo tutti uniti”.

Tavecchio: “La priorità è il campionato, le problematiche correlate ad esso di tipo economico sono pesanti”

Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC: “Ho seguito le disposizioni del Governo e tutti il mio paese è in casa, ci si muove solo per questioni veramente importanti. Era nell’aria lo spostamento dell’Europeo, è importante salvaguardare il campionato, le problematiche correlate ad esso di tipo economico sono pesanti. Si aprirebbero contenziosi andando per vie legali e ne soffrirebbe il sistema. I diritti televisivi non sono solo un problema della Serie A ma anche per le leghe minori e lì sarebbe il vero problema. Per quanto mi riguarda, la priorità è il campionato, poi per la Champions si parla di club di grande livello e si troveranno delle soluzioni. Scadenza contratti? I provvedimenti sono conseguenti, se il campionato fosse terminato a Maggio, le scadenze sarebbero state quelle, ma verranno automaticamente rinnovate. Si tratta di una tragedia Europea, tutti con le stesse problematiche, ecco perché le decisioni UEFA saranno prese in modo unico. Credo che il campionato non possa essere modificato in corsa, lo sport ha delle regole di cavalleria ed onestà”.

Garlaschelli: “Fu un’annata difficile eravamo una squadra nata casualmente”

Renzo Garlaschelli, ex Lazio: “Fu un’annata difficile, capimmo i disastri combinati. Fu una squadra nata casualmente. Cominciammo talmente male, da finire con la rabbia negli occhi. Momento preferito? Probabilmente quando battemmo la Juve. Tra Lazio e Napoli non correva troppo buon sangue, non facemmo una bellissima partita ma si castigò in 10′. Fu una bellissima stagione, l’anno dopo siamo stati un po’ più concreti giocando un altro calcio, nessuno si aspettava tanto, ma ce l’abbiamo fatta”.

D’Amico: “Gattuso giusto per il Napoli? Assolutamente sì, lo era anche per il Milan”

Andrea D’Amico, agente: “È un momento di disorientamento, non coinvolge solo l’Italia ma il mondo intero. Ad oggi ci sono tante incognite, è tutto così aleatorio. Gattuso giusto per il Napoli? Assolutamente sì, lo era anche per il Milan. Ha un senso d’appartenenza, forza lavoro, stima del gruppo. Ha avuto un inizio difficile ma ha saputo ridare dignità a questo Napoli. Belotti o Jovic? Gattuso da piena libertà al direttore sportivo. Innanzitutto c’è un grande punto interrogativo sui contratti in scadenza al 30 Giugno, quindi è da vedere cosa dirà la federazione per garantire la correttezza del campionato. Una guerra mondiale non avrebbe causato un danno economico così grave quanto il Coronavirus. Ogni discorso oggi passa in secondo piano”.

Chiariello: “La stagione va salvata, ma va anche riprogrammata quella prossima ed il Napoli ha delle partenze importanti”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “E’ evidente che la rimodulazione delle Coppe e Campionati porta a rivedere i concetti di preparazione della stagione. Il Napoli ha deciso di non riprendere gli allenamenti imponendo ai giocatori di non uscire e riprendendo lunedì, ma temo che fino al 3 aprile dobbiamo metterci una pietra sopra. Il mese di Aprile servirà a prendere dimestichezza col campo, con un occhio sul mercato. La stagione va salvata, ma va anche riprogrammata quella prossima ed il Napoli ha delle partenze importanti, ma degli arrivi che potranno esserlo altrettanto”.

