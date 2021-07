Napoli, secondo giorno a Dimaro: il report dell’allenamento degli azzurri

La SSC Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento mattutino che la squadra ha svolto a Dimaro.

Nella giornata di ieri il Napoli è arrivato in Trentino, precisamente a Dimaro Folgarida per iniziare il primo dei due ritiri estivi. La squadra non ha perso tempo e questa mattina si è subito messa a lavoro per svolgere l’allenamento. A tal proposito la SSC Napoli ha voluto tenere aggiornati anche i tifosi che non erano presenti, pubblicando il report dell’allenamento azzurro. La squadra è stata divisa in due gruppi: da una parte i difensori, dall’altra attaccanti e centrocampisti che hanno svolto esercizi di potenza aerobica.

Ecco quanto pubblicato dalla SSC Napoli:

