Napoli, durante l’allenamento i tifosi fanno una richiesta ad Osimhen

Durante l’allenamento a Dimaro, i tifosi del Napoli fanno una singolare richiesta a Victro Osimhen.

Secondo giorno di ritiro estivo per la squadra azzurra. I giocatori del Napoli non hanno perso tempo e subito hanno iniziato ad allenarsi. Dopo l’allenamento di questa mattina ce ne sarà uno durante il pomeriggio. I tifosi hanno la possibilità di assistere agli allenamenti dei loro idoli, cosa che hanno fatto anche nella giornata di oggi. Tra i tanti giocatori che hanno avuto modo di vedere c’era anche Victor Osimhen, uno dei protagonisti della passata stagione. Proprio all’attaccante nigeriano i tifosi del Napoli hanno fatto una richiesta: quella di diventare il capocannoniere durante la prossima stagione di campionato.

Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport:

“”Osimheeen” urla il giovanotto mentre Victor passeggia verso gli spogliatoi dopo aver saggiato il campo prima di cominciare l’allenamento. «Diventa capocannoniere, ok?». Ci proverà, questo è certo. Ripartendo dal numero magico dei napoletani: il 10. Dieci come i gol realizzati nella sua prima stagione in Italia: niente male considerando tutti i guai che ha dovuto dribblare e battere in velocità, ma di certo pochini per aspirare al titolo di capocannoniere principe della Serie A. Beh, non resta che cominciare a lavorare e a correre forte, come sa fare lui, sull’onda dei consigli di Spalletti: sarà questa, la vera spinta.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, secondo giorno a Dimaro: il report dell’allenamento degli azzurri

Spalletti leader perfetto, la scena che ha colpito la tifoseria

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 16 Luglio 2021 a cura di Artemis