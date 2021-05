Caressa contro il silenzio stampa del Napoli: “I tifosi non lo meritavano”

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, esprime il suo disaccordo circa il silenzio stampa del Napoli.

Al termine di Napoli-Verona e del conseguente saluto alla Champions League da parte degli azzurri, Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Sarebbe stato meglio esporsi davanti le telecamere. Il Napoli è in silenzio stampa da un girone intero, ma la scaramanzia non è servita a nulla. Sarebbe stato bello per i tifosi ascoltare ascoltare i pensieri e le analisi di Gattuso, di De Laurentiis e dei giocatori. Il silenzio stampa esiste solo in Italia e nel calcio italiano, negli altri sport non è permesso. Stasera era importante che i tifosi del Napoli ascoltassero qualcuno.”

