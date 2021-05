Napoli-Verona: il commento della Società azzurra sul pareggio

La SSC Napoli commenta il pareggio contro l’Hellas Verona e riassume la stagione di campionato appena conclusa.

Con il pareggio contro l’Hellas Verona, il Napoli dice addio alla prossima stagione di Champions League. Sembrava quasi fatta per la squadra di Gennaro Gattuso, che era riuscita ad alzarsi dopo un periodo negativo, caratterizzato da numerosi infortuni. A causa di questo pareggio però la squadra conclude il campionato al quinto posto della classifica, fuori dalla zona Champions.

La SSC Napoli ha commentato il risultato ed ha fatto il punto della situazione sul campionato:

“Finisce 1-1 allo Stadio Maradona. Il punto più amaro della stagione per il Napoli che esce dal quartetto di Champions. Giocheremo l’Europa League. E’ l’esito di questo pareggio col Verona che non corona la grande rimonta degi ultimi 2 mesi azzurri. Il Napoli la sblocca dopo un’ora col gol dell’ex Rrahmani. Poi però c’è il pareggio di Faraoni e restanti 20 minuti in cui le proviamo tutte, giocando anche con 4 punte. L’ultimo colpo di testa di Petagna ad un secondo dalla fine sibila la traversa. Finisce così. Alla prossima stagione, sempre con lo sguardo alto verso l’orizzonte azzurro…”

