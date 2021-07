Napoli, iniziato il primo allenamento a Dimaro. La reazione dei tifosi all’ingresso in campo

Napoli in campo per il primo allenamento a Dimaro

Il Napoli è da poco sceso in campo per la prima sessione d’allenamento nel ritiro di Dimaro, dove gli azzurri resteranno per 10 giorni agli ordini del nuovo tecnico Luciano Spalletti. gli azzurri sono stati salutati al loro ingresso in campo dagli applausi dei tifosi presenti, gesto che stempera le tensioni all’interno della tifoseria. In testa al gruppo Luciano Spalletti e Kostas Manolas, che poi insieme a tutti gli altri azzurri hanno salutato i tifosi presenti.

