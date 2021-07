De Maggio: “Nuove maglie disegnate da Armani, saranno bellissime”

De Maggio sulla questione sponsor

Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal, dove è tornato a parlare della questione sponsor che nelle ultime ore è stata oggetto di contestazioni. Ecco quato dichiarato:

“Il Napoli in ritiro con tute Kappa e toppe sul vecchio sponsor, in tanti ci stanno chiedendo cosa è successo. Ma a dire il vero, io non so assolutamente rispondere. So solo che la maglia nuova sarà bellissima, il Napoli ha scelto l’autoproduzione, l’ha disegnata Giorgio Armani, ma deve arrivare il materiale dalla Cina. Ci sono dei problemi a livello logistico sul materiale tecnico che deve arrivare, tutto qui. Ma il Napoli ha le idee chiarissime, più di questo non posso dire in questo momento, anche perché non saprei rispondere alle tantissime domande che ci stanno arrivando sulla questione. Di certo non è colpa mia, non è colpa nostra se non è chiarissima la situazione relativa allo sponsor tecnico. Vedremo nelle prossime settimane”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Sepe al posto di Ospina. L’Everton pensa a Koulibaly

Marchetti su Emerson: “Non arrivano buone notizie per il Napoli, la situazione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Polonia: il premier, inaccettabile trattamento dell’Ue