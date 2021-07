Marchetti su Emerson: “Non arrivano buone notizie per il Napoli, la situazione”

Marchetti su Emerson Palmieri Napoli

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo Emerson Palmieri, ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. Di seguito le sue parole:

“Emerson Palmieri? Il Napoli lo vuole in prestito ma se decidesse di fare un investimento sarebbe di 20 milioni di euro. Il contratto scade nel prossimo anno ma c’è un’opzione che il club può esercitare per rinnovare il contratto. Magari poi Emerson può parlare con il club, oggi c’è una situazione molto rigida da parte del Chelsea. Gli inglesi hanno un rapporto diverso con il mercato rispetto agli italiani, il passare del tempo non rappresenta una variante”.

