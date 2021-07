Venerato: “Agente Insigne a Castel Volturno, colloquio con Spalletti: la versione dell’entourage”

Venerato le ultime su Insigne

Calciomercato Napoli – Ciro Venerato esperto di calciomercato Rai Sport è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni su Insigne.

Venerato:

“Lorenzo Insigne? Ci sono due notizie: l’agente è stato a Castel Volturno, era lì per rinnovare il contratto di un classe 2004. Non c’erano Giuntoli e De Laurentiis, l’agente ha parlato con Spalletti: la versione ufficiale dell’entourage è quella di un colloquio su mare, vini e vacanze. Poi magari si è parlato pure di Lorenzo, non mi è stato confermato se non un amabile colloquio”

