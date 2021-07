Laudisa: “Grande Europeo per Insigne, per Emerso Palmieri sarà dura”

Laudisa su Insigne ed Emerson Palmieri

Il giornalista Carlo Laudisa è intervenuto in diretta ai microfoni di Punto Nuovo Show, dove ha parlato sia di Lorenzo Insigne che di Emerson Palmieri. Ecco quanto dichiarato:

“L’Europeo ben disputato da Lorenzo Insigne complica la vicenda del rinnovo. De Laurentiis non vuole alzargli l’ingaggio, con una situazione che in questo momento non prevede degli avvicinamenti particolarmente incoraggianti. Può darsi, però, che questa partita si giochi più avanti anche se questo rappresenta un pericolo. Gli estimatori per Insigne non mancano a livello europeo ma l’idea che il Napoli lo mette in vendita mi sembra davvero lontana. Non vedo un irrigidimento particolare tra le parti, ma c’è una situazione delicata. Emerson? Spalletti conosce bene il calciatore, bisogna fare conto delle richieste del Chelsea. Sono cauto. Sarà una battaglia di lunghissimo corso con gli inglesi. Sarà un mercato a chi si indebolisce meno o chi ritocca meglio.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Insigne può andare via a parametro zero

UFFICIALE – La lista dei convocati per il ritiro di Dimaro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Farnesina, recarsi all’estero comporta rischi sanitari