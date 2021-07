Napoli, Lombardo: “Bello l’esordio contro il Venezia, spero ci siano i tifosi allo stadio”

Lombardo commenta il calendario del Napoli

Nicola Lombardo, direttore della comunicazione della Ssc Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al calendario degli azzurri. Ecco quanto dichiarato:

“E’ molto bello per il Napoli riaccogliere in Serie A una squadra come il Venezia che manca dal massimo campionato da molto tempo. Un forte benvenuto al Maradona, speriamo naturalmente col pubblico“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Laudisa: “Grande Europeo per Insigne, per Emerso Palmieri sarà dura”

UFFICIALE – La lista dei convocati per il ritiro di Dimaro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Farnesina, recarsi all’estero comporta rischi sanitari