Napoli, Insigne può andare via a parametro zero

Insigne può lasciare Napoli a parametro zero

Il Napoli e Lorenzo Insigne ancora non hanno un accordo per il rinnovo di contratto che scade il prossimo anno, con il rischio per il club azzurro di perdere gratis il suo capitano. A riportare la notizia è Luca Marchetti, che attraverso i microfoni di Sky ha dichiarato:

“Il rapporto con De Laurentiis non è ai massimi livelli, ma è difficile intavolare una trattativa perché la piazza sostiene il capitano a prescindere da tutto. Non sarà un rinnovo semplice: non si escludono sorprese clamorose, con Insigne che vada via a parametro zero come fatto da Gianluigi Donnarumma col Milan. Ad oggi, il Napoli non ha ricevuto offerte importanti, ma verrebbero prese in considerazione qualora ci fossero. La situazione è ancora calda”.

