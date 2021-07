Serie A, esordio casalingo contro il Venezia. Napoli-Juventus alla terza giornata

Serie A, il calendario del Napoli

In questi minuti è in corso il sorteggio del calendario per la prossima stagione di Serie A, il Napoli esordirà in casa contro la neopromossa Venezia. Gli azzurri incontreranno subito la Juventus, alla terza giornata allo stadio Maradona. Ecco il calendario:

1^ GIORNATA – 22 agosto 2021

Bologna-Salernitana

Cagliari-Spezia

Empoli-Lazio

Hellas Verona-Sassuolo

Inter-Genoa

Napoli-Venezia

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Milan

Torino-Atalanta

Udinese-Juventus

GIRONE DI ANDATA

1° giornata (22 agosto 2021)

NAPOLI-Venezia

2° giornata (29 agosto 2021)

Genoa-NAPOLI

3° giornata (12 settembre 2021)

NAPOLI-Juventus

4° giornata (19 settembre 2021)

Udinese-NAPOLI

5° giornata (22 settembre 2021)

Sampdoria-NAPOLI

6° giornata (26 settembre 2021)

NAPOLI-Cagliari

7° giornata (3 ottobre 2021)

Fiorentina-NAPOLI

8° giornata (17 ottobre 2021)

NAPOLI-Torino

9° giornata (24 ottobre 2021)

Roma-NAPOLI

10° giornata (27 ottobre 2021)

NAPOLI-Bologna

11° giornata (31 ottobre 2021)

Salernitana-NAPOLI

12° giornata (7 novembre 2021)

NAPOLI-Verona

13° giornata (21 novembre 2021)

Inter-NAPOLI

14° giornata (28 novembre 2021)

NAPOLI-Lazio

15° giornata (1 dicembre 2021)

Sassuolo-NAPOLI

16° giornata (5 dicembre 2021)

NAPOLI-Atalanta

17° giornata (12 dicembre 2021)

NAPOLI-Empoli

18° giornata (19 dicembre 2021)

Milan-NAPOLI

19° giornata (22 dicembre 2021)

NAPOLI-Spezia

GIRONE DI RITORNO

20° giornata (6 gennaio 2022)

Juventus-NAPOLI

21° giornata (9 gennaio 2022)

NAPOLI-Sampdoria

22° giornata (16 gennaio 2022)

Bologna-NAPOLI

23° giornata (23 gennaio 2022)

NAPOLI-Salernitana

24° giornata (6 febbraio 2022)

Venezia-NAPOLI

25° giornata (13 febbraio 2022)

NAPOLI-Inter

26° giornata (20 febbraio 2022)

Cagliari-NAPOLI

27° giornata (27 febbraio 2022)

Lazio-NAPOLI

28° giornata (6 marzo 2022)

NAPOLI-Milan

29° giornata (13 marzo 2022)

Verona-NAPOLI

30° giornata (20 marzo 2022)

NAPOLI-Udinese

31° giornata (3 aprile 2021)

Atalanta-NAPOLI

32° giornata (10 aprile 2021)

NAPOLI-Fiorentina

33° giornata (17 aprile 2021)

NAPOLI-Roma

34° giornata (24 aprile 2021)

Empoli-NAPOLI

35° giornata (1 maggio 2021)

NAPOLI-Sassuolo

36° giornata (8 maggio 2021)

Torino-NAPOLI

37° giornata (15 maggio 2021)

NAPOLI-Genoa

38° giornata (22 maggio 2021)

Spezia-NAPOLI

