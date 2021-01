Napoli, Mertens: oggi il rientro in Italia, importanti aggiornamenti sulle sue condizioni

Il ritorno di Dries Mertens sembra essere molto vicino

Dries Mertens rientrerà a Napoli nella giornata di oggi, sarebbe dovuto tornare ieri ma ha ottenuto il permesso di rientrare 24 ore dopo. Il giocatore oggi sarà di nuovo in Italia e l’obbiettivo del club azzurro è molto chiaro. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna riporta che la volontà di Gattuso sarebbe di riavere l’attaccante a disposizione per la gara contro l’Udinese. Se i progressi riscontrati in Belgio saranno confermati, da giovedì potrà tornare ad allenarsi con il gruppo squadra. Il medico sociale azzurro ha ricevuto notizie confortanti durante il soggiorno ad Anversa del belga e se la visita darà riscontro positivo il giocatore potrà essere almeno convocato per la gara contro i friulani.

