Serie A, Napoli-Spezia: la probabile formazione azzurra per il match allo stadio Maradona

Questo il probabile 11 per la partita contro i Liguri

La probabile formazione del Napoli è proposta dalla Gazzetta dello Sport. Il quotidiano nella sua edizione odierna prova a prevedere quello che sarà lo schieramento di Gattuso per la gara di domani allo Stadio Diego Armando Maradona contro lo Spezia. Secondo il quotidiano potrebbe esordire dal primo minuto Rrahmani (prima presenza in azzurro domenica alla Sardegna Arena) al posto di Maksimovic e dell’infortunato Koulibaly. In porta dovrebbe rivedersi Meret, mentre in mediana Demme farà rifiatare Fabian.

Questa la probabile formazione azzurra:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna

