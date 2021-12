Napoli-Barcellona, la reazione dei media spagnoli: “Napoli rivale peggiore, favorito per la vittoria finale”

Napoli-Barcellona, la reazione dei media spagnoli al sorteggio di EL

Europa League – Napoli-Barcellona, la reazione dei media spagnoli al sorteggio di Europa League è di sgomento, perché il Barcellona dovrà affrontare il Napoli ai “playoff” sedicesimi di finale di Europa League. L’andata si giocherà il 17 febbraio in Spagna. Il ritorno il 24 febbraio allo Stadio Maradona. Ecco di seguito come è stato giudicato dai media spagnoli il sorteggio.

Napoli-Barcellona, l’opinione dei quotidiani spagnoli

Secondo sport.es

“la verità è che gli uomini di Xavi dovranno premere sull’acceleratore se vogliono battere il Napoli, una delle squadre più forti della Serie A. Non stanno attraversando il loro momento migliore. Ma hanno tempo fino a febbraio per rifinire i dettagli e preparare il match prima degli ottavi di finale”

Secondo Mundo Deportivo

“In bocca al lupo per la squadra del Barça, che affronterà il rivale più difficile di quelli che potrebbero toccarlo, con il ritorno in trasferta lontano dal Camp Nou”

Secondo Santi Giménez, caporedattore della sezione dedicata da AS al Barcellona:

“abbiamo la peggior squadra che poteva toccare al Barça. Si ripete il duello degli ottavi dell’ultima Champions League in cui ebbero già molti problemi ad eliminare la squadra partenopea e si salvarono grazie ad un gol di Griezmann all’andata. Il francese se n’è andato e Messi non c’è e il Napoli è meglio del Barça. Il più difficile di tutti. Un’altra sfida per Xavi”

Secondo Marca

“La squadra di Xavi dovrà affrontare il rivale che nessuno voleva, il Napoli di Insigne e compagni. L’incrocio più attraente di questa Europa League. Quello che il Barcellona avrebbe dovuto evitare è proprio quello che gli è successo, il favorito per alzare il titolo nella finale di Siviglia sarà il suo rivale agli spareggi”

