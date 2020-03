Gattuso elogia Politano: “In Serie A fa la differenza”

Rino Gattuso nelle dichiarazioni di ieri al termine del match contro il Torino ha ben chiarito cosa gli piace e cosa meno

Matteo Politano è stato elogiato dal tecnico calabrese che ha ricordato come uno come lui possa fare la differenza in Serie A. Secondo Gattuso l’ex Inter può dare ancora di più al suo Napoli, ha bisogno di ritmo ed ambientamento:

“Politano può fare molto di più, negli ultimi 2 anni ha inciso, è uno che ti fa vincere le partite. Ho molta stima in lui.”

Politano si candida quindi ad essere l’erede di Callejon, magari non per caratteristiche ma per la posizione nel 4-3-3. L’esterno sta dimostrando di poter garantire ripiegamenti in fase di copertura e di poter saltare l’uomo e calciare quando necessario. Basti pensare che da ultimo arrivato è da subito passato davanti ad Hirving Lozano nelle gerarchie di Rino Gattuso.

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts